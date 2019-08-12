Bayramda araçlarıyla seyahat etmek isteyen yurttaşlar, hangi köprü, tünel, yolların ücretsiz olduğunu araştırıyor. Yapılan bilgilendirmeye göre, ücretsiz köprü ve yollar kamuoyu ile paylaşıldı. Bu çerçevede, vatandaşların merak ettiği sorulara da yanıt verilmiş oldu

Bayramda otoban ve diğer yollar ücretsiz mi sorusu, Kurban Bayramının başlamasıyla birlikte çok sayıda yurttaş tarafından araştırılmaya başlandı.



Peki, bayramda otoban ve yollar ücretsiz mi? İşte, birçok vatandaşın araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler



BAYRAMDA OTOBAN VE YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?



Kurban Bayramı kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı yollar ve köprüler, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.01’den (cumayı cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00’ye kadar ücretsiz olacak.



ÜCRETLİ KÖPRÜ TÜNEL VE OTOYOLLAR



- Osmangazi Köprüsü (İzmit Körfez Geçişi)



- Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (bağlantı yolları dahil)



- Yavuz Sultan Selim Köprüsü



- Kuzey Çevre Otoyolu Geçişi



- Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu Geçişi



- Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu Geçişi



ÜCRETSİZ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR



- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü



- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü



- KGM İzmir-Çeşme Otoyolu



- KGM İzmir-Aydın Otoyolu (Işıkkent-Aydın Batı)



- KGM Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın-Şanlıurfa)



- KGM Çukurova Otoyolları (Niğde-Mersin-Adana Batı)



- KGM Avrupa Otoyolu (TEM-Mahmutbey-Edirne)



- KGM Anadolu Otoyolu (TEM-Çamlıca-Akıncı)