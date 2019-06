Mardin'de terörle mücadelede Mehmetçik'e büyük destek veren güvenlik korucuları Ramazan Bayramı'nda da 1100 rakımlı tepedeki üs bölgesinde vatan nöbetinde.

Mardin'de terör örgütü PKK ile mücadeleyi Mehmetçik ile omuz omuza yürüten güvenlik korucuları Ramazan Bayramı'nda da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor.

Kırsal alana hakim tepelerde oluşturulan nöbet kulübeleri ve uygulama noktalarında görev yapan güvenlik korucuları olası terör saldırılarına karşı 24 saat aralıksız çalışıyor.

Mardin-Diyarbakır kara yolunda 1100 rakımlı Akresta geçidindeki üs bölgesinde görevli güvenlik korucuları, bayram coşkusunu ailelerinden uzakta vatanın bekası ve vatandaşların huzuru için elleri tetikte bekliyor.

Vali Mustafa Yaman, beraberinde Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile kutsal vatan nöbetinde korucuları yalnız bırakmadı.

Yaman ve beraberindekiler nöbet tuttukları üs bölgesinde ziyaret ettikleri güvenlik korucularının bayramını kutladı. Kandemir ise koruculara baklava ikram etti.

Mardin Valisi Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin'de güvenliğin sağlanmasında jandarma ve emniyet görevlilerinin yanı sıra güvenlik korucularının da katkı sunduğunu söyledi.

Uzun süredir terörle mücadele eden güvenlik korucularının bölgenin adeta bölgenin hafızası olduklarını ifade eden Yaman, "Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza hayırlı bayramlar diledik. Güvenlik korucularının bölgede huzura katkıları önemli. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.



"Bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz"

Federasyon Başkanı Kandemir de güvenlik korucularının yaz-kış, bayram demeden 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu belirtti.

Ramazan Bayramında herkesin çocukları ve ailesi ile bir arada olduğunu, güvenlik korucularının görev başında 1100 rakımlı tepede nöbet yerinde olduğunu dile getiren Kandemir, "Yıllardır terörle mücadelede bin 600'e yakın şehit verdik. Bir o kadar da gazimiz var. Güvenlik korucuları olarak her zaman, 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla bu bölgede mücadelemize devam edeceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bölgemiz güvenlik korucularımıza, askerlerimize, polisimize emanet. Biz bu emanete sahip çıkıyoruz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın." diye konuştu.



"Vatanı korumaktan şeref duyuyoruz"

Güvenlik korucularından Abdurrahman Gündüz, 11 yıldır görevini sürdürdüğünü belirterek, her zaman ve her şartta görev yapmaya hazır olduklarını söyledi.

"Vatanı korumaktan şeref duyuyoruz" diyen Gündüz, 7 gün 24 saat görev başında olduklarını aktardı.

Gündüz, bütün bayramlarda olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da görevlerini sürdürdüklerini ifade eden Gündüz, "Devletimiz, milletimiz müsterih olsun. Kimsenin gözü arkada kalmasın. Görevimizin başındayız. Valimiz, komutanlarımız bizimle beraberler, teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Recep Çoltu da kutsal bir görev yaptıklarının bilincinde olduklarını dile getirerek, bu nedenle gurur duyduklarını aktardı.

Vatan, millet ve bayrak için görev başında olduklarını anlatan Çoltu, herkesin bayramını kutladı.