Bayram'ın ilk 3 gününde acı bilanço: 26 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda meydana gelen kazalara ilişkin bilgi verdi.

Kurban Bayramı’nın 2. günü yani dün 683 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1143 kişi ise yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde ise (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi, 26 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 590 kişi yaralandı.

"1 MİLYON 351 BİN 653 ARAÇ DENETLENDİ"

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere de yer verdi: