Bayram'ın ilk 3 gününde acı bilanço: 26 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Arife günü, Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günlerinde toplam 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 26 kişi hayatını kaybederken 3 bin 590 kişi yaralandı.

Bayram'ın ilk 3 gününde acı bilanço: 26 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda meydana gelen kazalara ilişkin bilgi verdi.

Kurban Bayramı’nın 2. günü yani dün 683 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1143 kişi ise yaralandı. 

Bayram tatilinin ilk 3 gününde ise (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi, 26 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 590 kişi yaralandı.

"1 MİLYON 351 BİN 653 ARAÇ DENETLENDİ"

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Kurban Bayramı’nda emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayramın ilk 3 gününde trafik ekiplerimizce; 1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." 
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