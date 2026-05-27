Bayramın ilk günü kargo gelir mi? İşte kargo şirketlerinin çalışma durumu

Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü, resmi tatil olması nedeniyle tüm kargo şubeleri kapalı olacak. Bayram süresince (27-30 Mayıs) kargo kabulü veya adreslere dağıtım işlemi gerçekleştirilmeyecek; operasyonlar bayram tatili sonrasında kaldığı yerden devam edecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu
BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

2026 Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba itibarıyla Türkiye genelinde resmi tatil başladı. Bayram nedeniyle kamu kurumlarıyla birlikte çok sayıda özel sektör kuruluşu da faaliyetlerine ara verdi.

Kargo şirketleri de bayram süresince özel çalışma düzenine geçti.

27 MAYIS’TA KARGO DAĞITIMI VAR MI?

Kurban Bayramı’nın 1. günü olan 27 Mayıs 2026 Çarşamba tarihinde kargo şubeleri kapalı olacak. Bu nedenle adreslere kargo dağıtımı ve teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

Vatandaşların bugün teslim edilmesini beklediği kargoların büyük bölümü bayram sonrasına kaldı.

HANGİ TARİHLERDE KARGOLAR KAPALI?

27 Mayıs ile 30 Mayıs tarihleri arasında, yani Kurban Bayramı’nın 1, 2, 3 ve 4. günlerinde Türkiye genelindeki kargo firmaları resmi tatil kapsamında hizmet vermeyecek.

Bu süreçte:

Kargo şubeleri kapalı olacak
Paket kabul işlemi yapılmayacak
Dağıtım gerçekleştirilmeyecek
Teslimat işlemleri durdurulacak

ARAS, YURTİÇİ, MNG VE PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

Bayram süresince başta Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo ve PTT Kargo olmak üzere büyük kargo firmalarının şubeleri kapalı olacak.

Şirketlerin normal çalışma düzenine bayram tatilinin ardından yeniden geçmesi bekleniyor.

KARGOLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLMEYE BAŞLAYACAK?

Kargo firmalarının 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla yeniden standart çalışma düzenine dönmesi öngörülüyor.

Bayram süresince transfer merkezlerinde bekletilen gönderilerin ise yoğunluk nedeniyle teslimat sürecinde gecikme yaşatabileceği belirtiliyor.

