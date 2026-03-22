Bayramın son gününde dönüş yollarında yoğunluk artıyor

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayan vatandaşların büyükşehirlere intikaliyle birlikte, Karayolları ve Emniyet birimleri denetim ve koordinasyon faaliyetlerini en üst seviyeye çıkardı.

Sahadaki operasyonel durum bölgelere göre şu şekilde:

KIRIKKALE

Ulaşım ağının merkezi konumundaki Kırıkkale'de, Balışeyh ile Elmadağ arasındaki 40 kilometrelik güzergahta yoğunluk gece saatlerine kadar devam etti.

Operasyonel Müdahale: Trafik akışının sürekliliğini sağlamak adına Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı stratejik kavşaklar geçici olarak trafiğe kapatılarak transit geçişlere öncelik verildi.

BATI KORİDORU: BOLU, DÜZCE VE KOCAELİ

Anadolu Otoyolu: Gerede, Yeniçağa ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde akıcı bir yoğunluk gözlemleniyor. Düzce geçişinde ise araçların yavaş seyrettiği, ancak akışın kesilmediği bildirilmektedir.

Ağır Tonaj Kısıtlaması: Bolu Dağı kesiminde yoğunluğu dengelemek amacıyla gıda, ilaç ve akaryakıt taşıyanlar dışındaki ağır tonajlı araçların geçişine sınırlama getirilerek park alanlarına yönlendirme yapıldı.

Kocaeli Hattı: Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının İstanbul yönünde, özellikle Bekirdere rampası ve Hatipköy mevkilerinde zaman zaman duraklamalar yaşanıyor.

İSTANBUL

Şehir içi ve giriş noktalarındaki trafik yoğunluğu %60-70 bandına yükselmiş durumda.

Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk oranının Avrupa Yakası'na göre daha yüksek seyrettiği, köprü bağlantı yollarında araç kuyruklarının oluştuğu tespit edildi.

GÜVENLİK VE DENETİM SÜRECİ

Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, hız limitleri ve takip mesafesi konusunda teknik denetimlerini sürdürüyor. Dönüş trafiğinin bugün akşam saatlerinde pik noktasına ulaşacağı öngörülürken, ulaşımın güvenli tesisi için tüm güzergahlarda kontroller aralıksız devam ediyor.