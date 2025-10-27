Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekilliği seçim sonucu açıklandı: Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın kazandı

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçiminde kazanan belli oldu. AK Parti’nin adayı İbrahim Akın, dördüncü turda Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildi.

Cumhur İttifakı’nın adayı İbrahim Akın 19 oy alırken, CHP’nin adayı Recep Öztürk 18 oyda kaldı. Seçim sonucu, Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yapılan oylamanın ardından açıklandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yerine vekalet edecek isim belirlenmesi için Belediye Meclisi saat 18.00’de toplandı.

Seçimde Cumhur İttifakı, İbrahim Akın’ı; CHP ise Recep Öztürk’ü aday gösterdi. Dördüncü turda çoğunluğu sağlayan İbrahim Akın, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili olarak göreve seçildi.

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül’de gözaltına alınmıştı. Mutlu hakkında “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından 21 Eylül 2025’te yapılan ilk başkanvekili seçiminde CHP’nin adayı İbrahim Kahraman kura sonucu göreve gelmişti. Ancak AK Parti’nin adayı İbrahim Akın tarafından yapılan itiraz sonrası İstanbul 8. İdare Mahkemesi, seçimi iptal etmişti.

Mahkeme kararının ardından bugün yeniden yapılan oylamada Bayrampaşa Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini belirledi. Seçimin sonunda AK Parti’nin adayı İbrahim Akın Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliğine seçildi.