Bayrampaşa Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması: Başkan dahil 48 gözaltı
İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediyesi’nde geniş çaplı yolsuzluk iddiaları araştırılıyor.
Savcılık, “ihaleye fesat karıştırma”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarıyla Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
POLİS BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPIYOR
Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonla birlikte belediye binasına polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, binada incelemeler ve aramalar devam ediyor.