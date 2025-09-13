Bayrampaşa Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması: Başkan dahil 48 gözaltı

İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bayrampaşa Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması: Başkan dahil 48 gözaltı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediyesi’nde geniş çaplı yolsuzluk iddiaları araştırılıyor.

Savcılık, “ihaleye fesat karıştırma”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarıyla Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

POLİS BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPIYOR

Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonla birlikte belediye binasına polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, binada incelemeler ve aramalar devam ediyor.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandıAtama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandıResmi Gazete
Eşarbıyla boğdu, yastıkla bastırdı: Eski eş cinayetinde kan donduran detayEşarbıyla boğdu, yastıkla bastırdı: Eski eş cinayetinde kan donduran detayYurt
Bayrampaşa Belediyesi gözaltı soruşturma
Günün Manşetleri
Bayrampaşa Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması
"Dağlarda artık terör değil yatırımlar yükseliyor"
12 Dev Adam Yunanistan’ı ezdi geçti!
Resul Emrah Şahan sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Türkiye 20 çeyrektir aralıksız büyüyor!
Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma davası ertelendi
Bilet, abonman, taksi ve servis ücretleri yeniden belirlendi
10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman
"10 bin megavatı bu yıl aşacağız”
Aylık gelirini ve yüksek lisansını açıkladı
Çok Okunanlar
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Eski eş cinayetinde kan donduran detay Eski eş cinayetinde kan donduran detay
Gebze’de infaz edilen iki genç kız olayında yeni gelişme Gebze’de infaz edilen iki genç kız olayında yeni gelişme
Bayrampaşa Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması Bayrampaşa Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması
Sağanak yağış bu illerde etkili olacak Sağanak yağış bu illerde etkili olacak