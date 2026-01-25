Bayrampaşa Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşinin de olduğu 8 kişi tutuklandı

İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 8’i tutuklandı. Soruşturma kapsamında zimmet, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yer aldı.

İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun kardeşi Ayhan Mutlu ile Ahmet Tufan’ın da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Soruşturma kapsamında yeni alınan müşteki ve tanık ifadeleri ile etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin beyanları, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucunda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bayrampaşa
