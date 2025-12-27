Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon: İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri operasyon düzenledi.

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen baskında, soruşturma dosyasında adı geçen şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Operasyon kapsamında toplam 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da bulunuyor.

Albayrak'ın yanı sıra CHP Bayrampaşa ilçe yönetiminden Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amed ve şoför Hakan Köse de yakalanarak emniyete götürüldü.

ibb
Çok Okunanlar
