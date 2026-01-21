Bayrampaşa Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturmasında rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları üzerine çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Bayrampaşa Belediyesi bünyesindeki bazı kamu görevlileri ile onlarla bağlantılı şüphelileri kapsıyor.
Savcılık, şüphelilerin karıştığı iddia edilen suçları; "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" olarak sıraladı. Mali polisin mercek altına aldığı dosya kapsamında soruşturma titizlikle sürdürülüyor.
İTİRAFÇI İFADELERİ VE DİJİTAL DELİLLER DOSYADA
Operasyonun düğmesine, elde edilen yeni deliller ışığında basıldı. Soruşturma sürecinde dosyaya giren yeni müşteki ve tanık beyanlarının yanı sıra, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri de operasyonun seyrini değiştirdi.
Yapılan teşhis işlemleri ve el konulan dijital delillerin incelenmesi sonucunda, savcılık toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 12 zanlı gözaltına alındı. Ekiplerin adresinde bulamadığı 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
