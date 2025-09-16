Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme: Başkan Mutlu’nun ifadeleri ortaya çıktı

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu, beş başkan yardımcısı ve beş belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun emniyete verdiği ifadelerine de ulaşıldı.

“DANIŞMANLIK ÜCRETİYDİ” SAVUNMASI

Mutlu’nun, gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen ve kendi hesabından para aktarıldığı belirlenen biri evli 3 kadın hakkındaki sorulara, “Tanırım” yanıtını verdiği öğrenildi. Söz konusu kadınlara gönderilen paraların miktarı sorulduğunda ise Mutlu’nun, bu ödemeleri “danışmanlık ücreti” olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Yapılan çalışmalarda Mutlu’nun bu kadınlardan birini belediyede işe aldığı, diğerine ise maddi destek sağladığı da ortaya çıkarıldı.

İhalelerdeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili sorulara ise Mutlu’nun, “Ben komisyon üyesi değilim, bilmiyorum” şeklinde savunma yaptığı kaydedildi.

DEPREMZEDEDEN RÜŞVET İSTENDİĞİ İDDİASI

Soruşturmanın fitilini ateşleyen olay ise Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası İstanbul’a göç eden bir depremzedenin şikayeti oldu. Depremde Hatay’daki evi yıkılan ve Bayrampaşa’ya yerleşen A.O. isimli vatandaş, belediyeden izin alarak kafe açmak istediğini belirtti.

A.O., ifadesinde şu iddiaları dile getirdi: “Ben Hataylıyım, uzun yıllar Bayrampaşa’da yaşayıp Hatay’a gittim. Orada evim yıkılınca deprem sebebiyle döndüğümde kafe açmak istediğimi söyleyerek belediye başkanından izin istedim. Onay aldım, hukuki süreç için de beni başkan yardımcısına yönlendirdi. Önce bir firmaya ihale edilip oradan teslim yapılacağını söylediler. Ben de yaklaşık 2,5 milyon TL masraf yaptım. Bu yönde vaatlerde bulundular. Ancak geçen sürede sürekli oyalandım, benden 3 milyon TL ve yüzde 25 ortaklık istediler. Vermeyince kafe mühürlendi. Ben verilen sözlere ve vaatlere güvenerek bu yatırımı yaptım.”

Yolsuzluk iddialarının odağındaki Başkan Hasan Mutlu’nun, belediyeye bağlı bazı işletmelerin isim haklarını kendi üzerine geçirdiği de öne sürüldü. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, belediye bünyesindeki “Mis Cafe” işletmesinin isim hakkının Hasan Mutlu’ya ait olduğunu tespit etti.