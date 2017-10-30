İstanbul TEM Polisi'nin olağanüstü gayretiyle engellediği canlı bomba saldırısında gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin 5 yıldır Arnavutköy'de yaşadığı ortaya çıktı.TEM uzmanları peş peşe 5 saldırı hedefleyen M.P., karısı S.P. ve diğer 2 teröristin, 2 hedefinin olduğu üzerinde duruluyor.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) önceki gün çok önemli bir operasyona imza attı. TEM ekiplerinin çalışması son zamanların en kanlı terör saldırı planını engellerken, yüzlerce kişinin hayatını kurtardı. O operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre, TEM Polisi geçtiğimiz hafta IŞİD’in saldırı hazırladığında olduğunu belirledi. Sözcü'nün haberine göre, saldırı talimatı verilen 2 hücre tespit edildi. Birbirleri ile irtibatlı olan şüphelilerin Arnavutköy ve Esenyurt’taki adresleri tespit edildi. Polisin peşlerinde olduğundan tedirgin olan şüpheliler, izlerini kaybettirmek için kaldıkları adresleri ateşe vererek ortandan kayboldu.



SIKI TAKİP

Adreslerde inceleme yapan ekipler, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirince, TEM Polisi adete teyakkuza geçti. Şüphelilerin kullandığı bir otomobil ve motosiklet tespit edildi. Şüphelilerin Bayrampaşa’da bir AVM’de gideceği bilgisine ulaşan TEM Polisi o adreste tedbir aldı. Otoparka giren araçlardan inen şüpheliler, şok baskınla yakalandı. Şüphelilerden biri kaçmaya çalışırken bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.



DÖRT CANLI BOMBA YELEĞİ



Araçtaki aramalarda, uzaktan kumanda düzeneği olan el yapımı patlayıcılar, sırt çantalı el yapımı patlayıcı bulunan canlı bomba yelekleri, 2 adet ateşli silah ve bu silaha ait çok sayıda dolu fişek ele geçirildi. Ele geçirilen bombalar ve 4 canlı bomba yeleği, teröristlerin hedeflerinin büyüklüğünü de ortaya koydu.TEM uzmanlarının değerlendirmesi, saldırı gerçekleştireceği iddia edilen M.P. ve Avusturya asıllı karısı S.P. ile diğer 2 teröristin hedeflerinin 5 ayrı saldırı olduğunu ortaya koydu. İddiaya göre, teröristler, önce uzaktan kumanda ile aracı patlatacak daha sonra ise 4 farklı noktada canlı bomba saldırısı yapılacaktı. Teröristlerin henüz ifadesine başlanmadığı öğrenilirken, olası hedeflerin, araçların bulunduğu AVM yada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin düzenlendiği Vatan Caddesi olduğu üzerinde duruluyor.Şüphelilerin ifadelerine önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilerden M.P. ve karısı S.P.’nin 5 yıldır Arnavutköy’de ikamet ettiği öğrenildi. Şüphelilerin kaldıkları adresin kiralık olduğu bilgisine ulaşıldı.