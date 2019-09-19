Kulislere göre önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman, Çalışma ve Aile, Gümrük ve Ticaret bakanlıklarının ayrılacağı ileri sürüldü. Öte yandan 3 MHP'li ismin de kabineye gireceği iddia edildi. Bu iddialara yazısında yer veren Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, "Erdoğan önümüzdeki günlerde kabine ve parti yönetimini değiştirecek. İl Teşkilatları ve bürokraside de büyük bir revizyona gidecek" dedi

"1 Ekim’de meclis açıldıktan sonra AK Parti 5-6-7 Ekim’de Kızılcahamam'da kampa giriyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan istişare toplantısında genel merkez yönetimi, bürokrasi ve kabine masaya yatırılacak.Toplantıda milletvekilleri ile gruplar halinde görüşecek olan Erdoğan milletvekillerinin görüşünü alacak.Milletvekillerinin çoğu yeni oluşacak kabinenin eski milletvekillerinden oluşmasını istiyor.Yeni sistemle birlikte devlet işleri nedeni ile Erdoğan'ın partiye yeterince vakit ayıramadığı ve bunun da hem parti içi, hem de teşkilatlar ile ilgili karar alma mekanizmalarında kopukluk yarattığı eleştirileri masaya yatırılacak.Erdoğan önümüzdeki günlerde kabine ve parti yönetimini değiştirecek. İl Teşkilatları ve bürokraside de büyük bir revizyona gidecek.Erdoğan'ın bu eleştirilerle birlikte yeni kurulacak partilerin AK Parti’yi olumsuz etkileyeceği değerlendirmelerini dikkate alarak bazı değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.Bunun için halen tek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısının artırılarak, Erdoğan'ın partiye daha fazla zaman ayırması üzerinde duruluyor.Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkan Yardımcısı olacağı ve parti teşkilatını yöneteceği ileri sürüldü.AK Parti tabanı ve milletvekilleri kabinenin yanı sıra bürokrasiden de rahatsız. Erdoğan'ın hemşericilik ve adam kayırmacılığının önüne geçmesini istiyor.Kulislere göre Önümüzdeki günlerde bazı bakanlıklar ayrılacak. Tarım ve Orman, Çalışma ve Aile, Gümrük ve Ticaret bakanlıklarının ayrılacağı ileri sürüldü.AK Parti kulislerinde bunlar konuşulurken, dikkat çeken, 3 MHP'li ismin de kabineye gireceği iddia edildi.AK Parti milletvekilleri MHP’ye bakanlık verilmemesi ve hatta MHP’den kurtulmak istediklerini söylüyorlar.".tr