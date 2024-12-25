Bazı feribot seferleri iptal edildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Sude İnak Sude İnak
Bazı feribot seferleri iptal edildi!
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Meteoroloji Güney Marmara'yı uyardı; bazı feribot seferleri iptal edildi. 

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle yarın Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Erdek-Adalar hattındaki tüm seferler ile Narlı-Marmara Hattı'nda Narlı'dan saat 16.15 ve Marmara'dan saat 17.30 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan, aynı güzergahta yer alan Narlı'dan saat 08.00 ve Marmara'dan saat 11.30'daki seferlerin ise yapılacağı duyuruldu.

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