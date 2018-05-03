Muharrem İnce'den ilk açıklama
Muharrem İnce'den ilk açıklama
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
FETÖ şüphelisi iş adamı yakalandı
FETÖ şüphelisi iş adamı yakalandı
CHP'den 'İlhan Kesici' açıklaması
CHP'den 'İlhan Kesici' açıklaması

BBP, AKP listelerinden seçime girecek

Son dakika haberi... AKP Sözcüsü Mahir Ünal, BBP'nin seçime AKP listelerinden gireceğini açıkladı

BBP, AKP listelerinden seçime girecek

AKP Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulunuyor. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, BBP'nin seçime AKP listelerinden gireceğini açıkladı.

Ünal'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Dün itibarıyla basına yansıyan ittifak söylentilerinin bugün başlamadan krizlere boğulduğunu gördük. Bir ittifakın gerçek anlamda mutabakat olabilmesi için toplumsal ve siyasal desteği olması gerekir.

-Milletin gözü önünde cereyan etmeyen ittfaklar ancak bir pazarlık ve masa başı tezgah olarak değerlendirilir. Kişisel hesaplarını görme peşinde olan sözde siyasetçilerin yaptıkları pazarlıkları siyasi ahlakın bir parçası olarak görmüyoruz. Cumhur İttifakı bu miletin ta kendisidir. Bu ittifakın lideri de milletin adamıi milletin adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

-(Devlet Bahçeli'nin açıklaması) Sayın Devlet Bahçeli hassasiyetini iletti. Biz de bu konuda Bahçeli'nin hassasiyetine katılıyoruz.

Etiketler; #AKP #bbp #mahir ünal
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.