Son dakika haberi... AKP Sözcüsü Mahir Ünal, BBP'nin seçime AKP listelerinden gireceğini açıkladı

AKP Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulunuyor. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, BBP'nin seçime AKP listelerinden gireceğini açıkladı.



Ünal'ın konuşmasından satır başları şöyle:



-Dün itibarıyla basına yansıyan ittifak söylentilerinin bugün başlamadan krizlere boğulduğunu gördük. Bir ittifakın gerçek anlamda mutabakat olabilmesi için toplumsal ve siyasal desteği olması gerekir.



-Milletin gözü önünde cereyan etmeyen ittfaklar ancak bir pazarlık ve masa başı tezgah olarak değerlendirilir. Kişisel hesaplarını görme peşinde olan sözde siyasetçilerin yaptıkları pazarlıkları siyasi ahlakın bir parçası olarak görmüyoruz. Cumhur İttifakı bu miletin ta kendisidir. Bu ittifakın lideri de milletin adamıi milletin adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.



-(Devlet Bahçeli'nin açıklaması) Sayın Devlet Bahçeli hassasiyetini iletti. Biz de bu konuda Bahçeli'nin hassasiyetine katılıyoruz.