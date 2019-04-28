Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin sınırlarına yakın kalıcı bir güç ve özel bir yapı oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çekerek, "Ne tampon ne de özerk bir bölge, ne de Irak ve Suriye'deki terör varlıklarının bir araya gelmesine müsaade edemeyiz. Bu bizim varlık, bütünlük, istikrar ve istikbal meselemizdir. Birlik olmak zorundayız." dedi.

Destici, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde düzenlenen BBP İl Başkanları ve Yerel Yöneticiler Toplantısı'nın kapanış ve değerledirme programındaki konuşmasında, seçilen belediye başkanlarına başarılar diledi.

Seçilen belediye başkanlarının göz bebekleri olduğunu belirten Destici, bölgelerinde başarılı çalışmalar gerçekleştirecek bu arkadaşlarının yanlarında duracaklarını dile getirdi.

31 Mart seçimlerini geride bıraktıklarını, sadece İstanbul ve ilçelerinden Büyükçekmece ve Maltepe ile ilgili yapılan itirazların YSK tarafından değerlendirilmesinin kaldığını hatırlatan Destici, bunun da bir kaç gün içerisinde karara bağlanacağını söyledi.

Bu itirazların da sürecin bir parçası olduğunu ifade eden Destici, "YSK'nin alacağı karar nihai karardır. Hangi kararı verirse versin, herkesin buna rıza göstermesi gerekir. YSK birilerinin istediği şekilde karar vermiş vermemiş olabilir. Ancak toplumu ayrıştırıcı söylemlerden bulunulmaması gerekir. Hepimizin demokratik bir olgunlukla bu süreci takip etmesi ve YSK'nin kararından sonra aynı demokratik tavrı gösterebilmesi gerekir." diye konuştu.



"Terörle mücadele

Terörü yenmek için terörün tüm uzuvlarıyla mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çeken Mustafa Destici, son 4 yıldır bu mücadelenin topyekun yapıldığını vurguladı.

Hem içeride hem dışarıda yapılan mücadelenin iç siyasetten etkilendiğini anlatan Destici, geçmiş dönemdeki istikrarsızlık, sık sık iktidarların değişmesi ve her iktidarın devamlılık anlayışında olmayarak yeni çözüm arayışlarında bulunmalarının milleti 35 yıl terörle yaşamaya mahkum ettiğini savundu.



Destici, bugünlerde terörün hemen sınırların dışında olduğunu ve bunu da ABD'nin desteklediğini öne sürdü.

"Eskiden 'Çekiç Güç' nasıl PKK'yı büyütüp genişletmişse ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da PKK'yı YPG'yi destekliyor." diyen Destici, şunları kaydetti:

"Bu alanlarda kalıcı bir güç, özel bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Bunu kabul edemeyiz. Ne tampon ne de özerk bir bölge, ne de Irak ve Suriye'deki terör varlıklarının bir araya gelmesine müsaade edemeyiz. Bu bizim varlık, bütünlük, istikrar ve istikbal meselemizdir. Birlik olmak zorundayız. Cumhurbaşkanı'nın 'Türkiye ittifakı'nı da bu anlamda destekliyoruz. 'Bu vatanda, bu bayrak altında bir ve beraber yaşamak istiyoruz' diyenlerle bir araya gelmeye varız ama şartımız ve çekincemiz siyasi bölücülerdir. Çünkü siyasi bölücülerle geçmişte biraya gelindi. Sözde çözüm arayışlarına girildi. BBP olarak asla ve kata bunu kabul etmeyiz. Onların niyeti hiç bir dönemde Türkiye'nin bu milletin evlatlarının hayrına olmamıştır. Onlar batının, emperyalistlerin, siyonistlerin uşaklarıdır. Onlar Ermeni çetelerinin uşaklarıdır, kardeşleridir, yol arkadaşıdır. Biz asla onlarla bir araya gelemeyiz. Onlarla bir araya gelenlere de iyi gözle bakamayız."