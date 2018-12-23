Uygur Türkleri üzerinden Aydınlık hareketini hedef alan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye Vatan Partisi'nden yanıt geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırım "Destici, Amerikan şarjörlerine Mehmetçiğe sıkılan kurşunları doldurmaktadır" dedi. Yıldırım "Uygurlara zulüm iddiasının gerçeği yansıtmadığını da" vurguladı.

Provokasyon içeren cümlelerle Aydınlık Hareketini hedef aldı. Yanıt ise gecikmedi.



Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları, Uygur Türklerine sözde destek için "Zulme Son" adıyla Ankara'da bir miting yaptı. Mitingde konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Uygurlar üzerinden Vatan Partisi'ni hedef aldı.



Destici'nin sözlerine Vatan Partisi'nden yanıt geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırım, Destici'nin Amerikan planlarına hizmet ettiğini söyledi.



Destici'nin katıldığı mitingde konuşan Doğu Türkistan Millî Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, provokasyon çağrısı yaptı. Kitlenin Vatan Partisi binasına yürümesini istedi.



Yıldırım, Türkiye'deki Çin karşıtı eylemlerde adı öne çıkan Tümtürk'ün Amerika bağlantılarına dikkat çekti.



Türkiye'nin millî çıkarları için Çin ile güçlü ilişkinin önemli olduğunu belirten Yıldırım, iki ülke ilişkisini bozacak adım ve açıklamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. "Uygurlara zulüm" iddialarının da gerçeği yansıtmadığını kaydetti.



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