AKP heyeti BBP'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan AKP Sözcüsü Mahir Ünal, BBP Lideri Destici'nin bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti. Görüşmeye, BBP Genel Sekreter Üzeyir Tunç da katıldı. Görüşme sonrası konuşan AKP Sözcüsü Mahir Ünal BBP Lideri Destici'nin bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.



DESTİCİ: İTTİFAKIN İÇİNDE OLACAĞIZ



Görüşme sonrası açıklamada bulunan BBP Genel Başkanı Destici, çok faydalı bir görüşme yaptıklarını belirterek, “Hemen hemen her şeyi konuştuk. Sizin merak ettiğiniz, BBP bu ittifakın içerisinde kendi amblemi ile mi yer alacak yoksa AK Parti listelerinden mi bu ittifaka dahil olacak. Çok fazla beklemeyeceksiniz. Cumhurbaşkanımız ile bu hafta içerisinde yapacağımız görüşmeden sonra bunu da netleştirmiş olacağız. İttifaka maksimum düzeyde BBP nasıl katkı sağlayacaksa buna bakacağız. Parti kurumsal kimliğimizle mi yoksa listelerle mi gireceğiz bunların ikisi de yasal olan şeylerdir. Biz elbette ki parti olarak kendi kurumsal kimliğimizle girmeyi arzu ederiz. Bu sadece bizim değil, cumhur ittifakının ana bileşenleri olan MHP, AK Parti ve BBP’nin birlikte vereceği bir karardır. Biz bu karara da saygılı oluruz. Burada da kimseye fırsat vermeyiz. Bu ittifaka fitne sokmaya çalışanlara da fırsat vermeyiz. BBP’nin parlamentoda temsil edilmesi de bu anlamda çok önemlidir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri en az parlamento seçimleri kadar değerlidir, önemlidir. Bunları da konuştuk. Bu anlamda da kendi amblemimizle mi girdiğimizde yoksa listelerden girdiğimizde mi cumhurbaşkanlığı seçimine daha fazla katkı sağlayacağız buna da bakacağız. Bunların hepsini birkaç gün içerisinde değerlendirip, BBP bu ittifakın içinde nasıl yer alacak buna karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.







ABDULLAH GÜL DÖNÜP GEÇMİŞE BAKMALI



Gazetecilerden gelen Abdullah Gül sorusu üzerine Destici şunları şöyledi: "Sayın Gül Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli siyasetçilerden birisi. Onun çok yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorumSayın Gül'ün şu muhasebeyi yapması lazım. 2007'ye dönmesi lazım. O dönem 367 krizi vardı. O dönemde kardeşim diye kendisini aday gösteren bir Erdoğan var. 367 krizini çözen Devlet Bahçeli var. Hiç tereddüet etmeden sayın Gül'ü destekleyen Büyük Birlik Partisi var. Diğer tarafta sayın Gül'ün seçilmemesi için her türlü krizi çıkaranlar var. Bu muhasebeyi yapacaktır. Bu tecrübeye sahip siyasetçidir. Buradan bu beklentileri tatmin edecek bir karar olacağını düşünüyorum"



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