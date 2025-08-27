Bebek ölümleri davasında skandal ayrıntılar: Bebekleri böyle öldürmüşler!

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan raporlar dosyaya girdi. Raporlarda, hayatını kaybeden bebeklerin tedavi süreçlerinde yapılan ciddi ihmal ve hatalara dikkat çekildi.

Aralarında henüz adı konmamış bebeklerin de bulunduğu "Tokluoğlu", "Alkari", "Helvacı", "Kadan", "Karaduman", "Karakoç", "Kaya", "Opara", "Serdarova" ve "Süleymanoğlu" soyadlı bebeklere ilişkin raporlar dava dosyasında yer aldı.

SKANDAL TESPİTLER

ATK raporunda, Bebek Süleymanoğlu’nun kalp anomalileriyle doğduğu ve ölümünün konjenital kalp hastalığı ile gelişen komplikasyonlardan kaynaklandığının kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Ancak raporda, bebeğin tedavi sürecinde ciddi tıbbi hatalar yapıldığı vurgulandı:

Oksijen seviyesinin olması gerekenden yüksek tutulduğu,

Damar yoluyla verilmesi gereken beslenme desteğine 4. günde başlanmadığı,

Kardiyoloji konsültasyonu ve uygun merkeze sevkin yapılmadığı,

Böbrek yetmezliği gelişmesine rağmen potasyumlu sıvıların verilmeye devam edildiği,

Diyaliz uygulamasına geç kalındığı,

Bebeğin kilosunun 21. gününde iki katına çıkacak şekilde sıvı yüklemesi yapıldığı tespit edildi.

Raporda, yapılan tıbben uygun olmayan uygulamalar ile ihmal zincirinin bebeğin ölümünde doğrudan etkili olduğu ifade edildi.

Raporda, bebeğin ölümünden:

Dr. Dursun Eryılmaz (primer bakım sorumlusu),

Dr. İlker Gönen (sevk sürecini iptal eden),

Uzm. Dr. Fırat Sarı (uygun olmayan koşullarda takip ve tedavi sürecini organize eden)

tıbben sorumlu tutuldu.

Ayrıca, hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde gerekli denetimlerin yapılmadığı, bunun da Özel Bağcılar Medilife Hastanesi yönetiminin organizasyon hatasından kaynaklandığı belirtildi.