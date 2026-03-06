Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine kayyum atandı

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yıldırım’ın ortağı ve sahibi olduğu 6 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu bazı şirketlerin öncül suçlardan elde edilen gelirlerin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığının değerlendirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda söz konusu 6 şirket hakkında Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atandığı bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.