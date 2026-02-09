Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın malvarlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Bebek Otel'in sahibi şüpheli Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen süreçte savcılık harekete geçti.

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre, Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunduğu iddia edildi. Savcılık, bu iddialar çerçevesinde Yıldırım'ın finansal hareketlerini mercek altına aldı.

Elde edilen bulgular neticesinde, şüpheli Yıldırım'ın malvarlığına yönelik tedbir kararı uygulandı.