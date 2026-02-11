Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu. Test sonucuna göre Yıldırım’ın saç örneğinde esrar maddesine rastlandı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 7 Ocak’ta gözaltına alınan Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul’daki geniş kapsamlı soruşturma, otelde uyuşturucu trafiği yaşandığı ve bazı suç gelirlerinin aklandığı iddialarıyla sürüyor.

Savcılık tarafından yürütülen incelemelerde, Yıldırım’ın mal varlığına suçtan elde edildiğine ve gelirlerin aklandığına dair emarelerin bulunması üzerine mal varlığına el konulmasına karar verilmişti.