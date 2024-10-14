Bebeklere "pasif ötanazi" uygulamışlar! Yenidoğan vurgununda fezleke hazırlandı

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan 47 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Fezlekede örgüt lideri konumundaki 2 doktorun 273 yıla kadar hapsi talep edildi. Yenidoğan yoğun bakımındaki bebeklere, "pasif ötanazi" yapıldığı aktarıldı.

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Bebeklere "pasif ötanazi" uygulamışlar! Yenidoğan vurgununda fezleke hazırlandı
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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Aralarında doktor ve hemşirelerin de yer aldığı 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 725 sayfalık fezlekede, bebeklerin iyileşmelerine rağmen daha fazla ödeme almak için yoğun bakımdan çıkarılmadığı, bu durumun bazı bebeklerde enfeksiyon hastalıklarına, bazılarında ise ölüme sebep olduğu belirtildi. Yenidoğan yoğun bakımındaki bebeklere, Türkiye'de uygulanmayan "pasif ötanazi" yapıldığı aktarıldı.

Fezlekede, örgüt lideri konumundaki 2 doktorun 273 yıla kadar hapsi talep edildi. Ayrıca, soruşturmada isimleri geçen 19 özel sağlık kuruluşu, olaydan “malen sorumlu” sayıldı.

Geçen günlerde Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten savcılardan Y.E'nin, tehdit edildiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Savcının, şüphelilerin avukatı A.A. tarafından, kendi makamında ölümle tehdit edildiği görüntüler, kamuoyunda tepki çekmişti.

Tehditle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3 jandarma personeli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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