Bebek'te otele uyuşturucu baskını: Otelde ikinci kez arama yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ekipler rotayı yeniden Beşiktaş’a çevirdi. Bebek sahilinde bulunan bir otele gelen jandarma timleri, 5 Ocak tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun devamı niteliğinde ikinci bir arama başlattı.

6 HASSAS BURUN DEVREYE GİRDİ

Otelde gerçekleştirilen arama çalışmalarına jandarma ekiplerinin yanı sıra 6 adet hassas burunlu narkotik köpeği de katıldı. Otelin farklı noktalarında dedektör köpeklerle yapılan titiz incelemeler yaklaşık 3 saat sürdü.

DELİLLER TORBALARLA ÇIKARILDI

Arama işlemlerinin sona ermesiyle birlikte ekipler, soruşturma dosyası kapsamında önem taşıyan bazı materyalleri topladı. El konulan materyaller, delil torbalarına yerleştirilerek incelenmek üzere götürüldü.