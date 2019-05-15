23 Haziran seçimleri nedeniyle, 8 Haziran'da bedelli askerliğe gideceklerin celp döneminin değiştirilmesi istemiyle kanun teklifi verildi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 23 Haziran seçimlerinde bedelli askere gidecek olanlarla ilgili kanın teklifi verdi. Teklifinde, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’ni kapsayan 16. Bedelli Askerlik Celp Dönemi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin inisiyatifiyle bir haftadan az olmak suretiyle ertelenmiş o dönemde askerlik yükümlüsü olanlar oy kullanma işlemini gerçekleştirdikten sonra bedelli askerlik hizmetlerine başlamıştır” diyen CHP’li Karasu, "Bu kanun teklifiyle 8 Haziran’da başlayacak 21. Bedelli Askerlik Celp Dönemi’nin Milli Savunma Bakanlığı’nca başka bir tarihe ertelenmesi ve milli iradenin sandıkta tecelli bulması amaçlanmıştır" ifadelerini kullandı.



CHP’li Ulaş Karasu’nun teklifi şöyle:



“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA



Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.



Gereğini saygılarımla arz ederim.



Ulaş Karasu



Sivas Milletvekili



GENEL GEREKÇE



31 Mart 2019 tarihinde Türkiye genelinde yapılan yerel seçimlerin ardından itiraz süreçlerini değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, milli iradenin tecellisini görmezden gelerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ederek, seçimin yenilenmesi yönünde karara varmıştır. Sandık kurullarının oluşturulmasında kanunsuzluk yaşandığı iddiasıyla alınan bu karada sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptal edilmesi milletin vicdanında derin bir yara açmıştır.



Yüksek Seçim Kurulu seçim yenileme takvimine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tekrar seçimi 23 Haziran’da yapılacaktır. 26 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren Askerlik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin 7146 numaraları kanunun ardından bedelli askerlik hizmet yasalaşmış ve isteyen yükümlüler, koşulları yerine getirmek suretiyle 21 gün askerlik yaparak terhis olmaya hak kazanmıştır. Kanun yürürlüğe girmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı Bedelli askerlik takvim ve celp dönemini açıklamış, bedelli askerlik yükümlülerinin toplamda 37 celp döneminde askere alma işleminin gerçekleşeceğini duyurmuştur.



31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’ni kapsayan 16. Bedelli Askerlik Celp Dönemi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin inisiyatifiyle bir haftadan az olmak suretiyle ertelenmiş o dönemde askerlik yükümlüsü olanlar oy kullanma işlemini gerçekleştirdikten sonra bedelli askerlik hizmetlerine başlamıştır. Buna binaen bedelli askerlik celp takviminde yer alan 21. Bedelli Askerlik Celp Dönemi 8 Haziran 2019 tarihinde başlaması hasebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 21. Bedelli Askerlik Celp Dönemini inisiyatif kullanarak erteleme kararı alabilmesi mümkün değildir. Söz konusu erteleme 22. Dönem Bedelli Askerlik Celp Dönemi’yle kesişmesinden dolayı fiziksel koşullar nedeniyle 31 Mart seçimlerinde olduğu üzere bir haftadan daha az sürede ertelenmesi mümkün olmamaktadır.



Bu kanun teklifiyle 8 Haziran’da başlayacak 21. Bedelli Askerlik Celp Dönemi’nin Milli Savunma Bakanlığı’nca başka bir tarihe ertelenmesi ve milli iradenin sandıkta tecelli bulması amaçlanmıştır.



MADDE GEREKÇELERİ



MADDE 1- 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylaması Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek tekrar seçimin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacağı açıklanmıştır. 23 Haziran tarihinin bedelli askerlik celp dönemiyle kesişmesi nedeniyle söz konusu celbin ertelenmesi ve bedelli askerlik yükümlülerin oy kullanmasının önü açılacaktır.



MADDE 2- Yürürlük maddesidir.



MADDE 3- Yürütme maddesidir.



ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ



MADDE 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.



“EK MADDE 11- Cumhurbaşkanı Seçimi, Milletvekili Genel Seçimi ve Mahalli İdareler Genel Seçimi ile ara seçim tarihlerinin, ayrıca bu seçimlerden Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar gereğince yenilenenlerin yapılacağı tarihlerin, bedelli askerlik hizmeti takviminde belirlenen herhangi bir celp dönemiyle kesişmesi hâlinde, söz konusu celp dönemi, Millî Savunma Bakanlığınca uygun görülen bir tarihe veya ilgili celp takviminin sonuna ertelenir.”



MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”



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