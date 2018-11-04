Bedelli askerlik başvuruları bugün sona eriyor. Askerlik şubeleri bugün de mesai yaparak son müracaatları alacak.

Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli askerlik başvuraları için tanıdığı ek süre bugün doluyor.



Talep yoğunluğundan başvurular 3 Kasım'dan 4 Kasım'a çekilmişti.



Bu kapsamda askerlik şubeleri akşama kadar mesaide olacak.



Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler evrakları ile askerlik şubelerinde işlemlerini yapabilecek.



Başvurlar için e-Devlet'ten başvuru belgesi, bankaya yatırılan 15 bin liranın ıslak imzalı 3 dekontu ve kimlik kartı yeterli.



Şu ana kadar e-Devlet üzerinde yapılan başvuru sayısı 750 bini aştı.



İşlemlerin tamamlanması ile bedelli asker sayısının 700 bini bulması bekleniyor.





ulusal.com.tr