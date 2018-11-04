Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli askerlik başvuraları için tanıdığı ek süre bugün doluyor.
Talep yoğunluğundan başvurular 3 Kasım'dan 4 Kasım'a çekilmişti.
Bu kapsamda askerlik şubeleri akşama kadar mesaide olacak.
Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler evrakları ile askerlik şubelerinde işlemlerini yapabilecek.
Başvurlar için e-Devlet'ten başvuru belgesi, bankaya yatırılan 15 bin liranın ıslak imzalı 3 dekontu ve kimlik kartı yeterli.
Şu ana kadar e-Devlet üzerinde yapılan başvuru sayısı 750 bini aştı.
İşlemlerin tamamlanması ile bedelli asker sayısının 700 bini bulması bekleniyor.
ulusal.com.tr
Bedelli askerlik başvuruları bugün sona eriyor. Askerlik şubeleri bugün de mesai yaparak son müracaatları alacak.
Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli askerlik başvuraları için tanıdığı ek süre bugün doluyor.