Bedelli askerlik başvuruları devam ediyor. Geride kalan ilk haftada bedelli için başvuru yapanların sayısının 290 bini aştığı belirtildi.

İlk iki günde 200 bin’e ulaşan bedelli başvurusu sayısı, ilk hafta sonunda 290 bini aştı.



3 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bedelli askerlik başvuruları, e-devlet veya askerlik şubeleri üzerinden yapılmaya devam ediyor.



3 Kasım 2018’de sona erecek süreçte 1 Ocak 1994 tarihi dahil olup bu tarihten önce doğanlar 15 bin TL ödeyerek bedelli başvurusu yapıyor.



İlk hafta sonunda yapılan başvuru sayıları ile ilgili AKP ve Millî Savunma Bakanlığı kaynaklarından bilgi geldi.



10 Ağustos itibarıyla bedelli askerlikten yararlanmak için başvuru yapanların sayısının 290 bini aştığı belirtildi.



Bedelli askerliğin bir önceki uygulmasında toplamda 203 bin kişi yararlanmıştı. 2011'de çıkan bedellide ise toplam 66 bin kişi başvuru yapmıştı.



ulusal.com.tr