banner988
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Ordu'da felaketin ardından korkutan gelişme
Ordu'da felaketin ardından korkutan gelişme
Eski yardımcısından Trump'a 'ırkçılık' suçlaması
Eski yardımcısından Trump'a 'ırkçılık' suçlaması
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bedelli askerlik başvuruları rekora koşuyor

Bedelli askerlik başvuruları devam ediyor. Geride kalan ilk haftada bedelli için başvuru yapanların sayısının 290 bini aştığı belirtildi.

Bedelli askerlik başvuruları rekora koşuyor

İlk iki günde 200 bin’e ulaşan bedelli başvurusu sayısı, ilk hafta sonunda 290 bini aştı. 

3 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bedelli askerlik başvuruları, e-devlet veya askerlik şubeleri üzerinden yapılmaya devam ediyor. 

3 Kasım 2018’de sona erecek süreçte 1 Ocak 1994 tarihi dahil olup bu tarihten önce doğanlar 15 bin TL ödeyerek bedelli başvurusu yapıyor. 

İlk hafta sonunda yapılan başvuru sayıları ile ilgili AKP ve Millî Savunma Bakanlığı kaynaklarından bilgi geldi. 

10 Ağustos itibarıyla bedelli askerlikten yararlanmak için başvuru yapanların sayısının 290 bini aştığı belirtildi. 

Bedelli askerliğin bir önceki uygulmasında toplamda 203 bin kişi yararlanmıştı. 2011'de çıkan bedellide ise toplam 66 bin kişi başvuru yapmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bedelli askerlik #başvuru
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.