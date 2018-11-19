Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri açıklandı. 21 gün askerlik yapacak kişiler bilgileri "www.turkiye.gov.tr" adresinden öğrenebilirler.

Birliğinin yeri ve katılma tarihi belli olmayan "bedellilerin" beklediği açıklama geldi. Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri belli oldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığından yapıldı.



Bedelli askerlik yükümlüsü olan vatandaşlar için 21 gün temel askerlik yapacakları birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakını alabilecekleri tarihler "www.turkiye.gov.tr" adresinden ilan edildi.



Yükümlüler durumlarına ait bilgileri, askerlik şubelerinden de öğrenebilecek. Temel eğitime sevk edilecek yükümlülerden yoklaması olmayanların yoklamalarını sevkleri öncesinde yapması gerekiyor.



Son celp 7 Şubat 2020'de olacak. Yaklaşık 600 bin bedelli 48 ilde 92 birlikte görev alacak.



Bedelli askerlik görevini yapmak için birliklerine teslim olacak kişilerin sevk işlemleri, "sevk başlangıç" tarihi itibarı ile başlıyor. Askerlerin birliklerine teslim olacakları gün ise, "sevk tarihi" bölümünde belirtilen tarih...



ulusal.com.tr