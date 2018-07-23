banner982
İyi Parti'den o fotoğrafla ilgili açıklama
İyi Parti'den o fotoğrafla ilgili açıklama
Emrah Serbes'e verilen hapis cezasında yeni gelişme
Emrah Serbes'e verilen hapis cezasında yeni gelişme
İsrail ve Suriye hattında gerilim tırmanıyor
İsrail ve Suriye hattında gerilim tırmanıyor
A Haber ekibini taşıyan otomobile uçak çarptı
A Haber ekibini taşıyan otomobile uçak çarptı

Bedelli askerlik kaç gün olacak? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önergeyle bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirildi.

Bedelli askerlik kaç gün olacak? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeler içeren kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler yaklaşık 6 saat sürdü.

AKP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, teklif sahibi olarak düzenlemeye yönelik eleştirileri yanıtladı.

Askerlik şartında düzenleme
Tümünün üzerindeki görüşmelerin ardından teklifin maddelerine geçildi. Teklifin ilk iki maddesi, dövizle askerlik ve bedelli askerlikle ilgili düzenlemeleri içeriyor
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önergeyle, bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirildi.

Etiketler; #bedelli askerlik #tbmm
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.