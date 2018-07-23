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Bedelli askerlik kaç gün olacak? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi...

Bedelli askerlik düzenlemesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların 2 bin avro karşılığında bedelli askerlik yapmasını içeren madde komisyonda kabul edildi. Bedelli askerlik 21 gün! Temel askerliğin 21 güne indirilmesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi...

Bedelli askerlik kaç gün olacak? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi...
Bedelli teklifinde madde görüşmelerine geçildi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda teklifin tümü üzerine görüşmeler yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Ardından yapılan oylama ile madde görüşmelerine geçildi. Komisyonda dövizli askerlikte yaş şartını kaldıran ve 2 bin avro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi alanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını öngören teklifin 1. maddesinin görüşmelerine başlandı. Madde kabul edildi.

Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç, teklifin TSK ile ilgili 1-2-6 ve 9. maddelerini peş peşe görüştüreceğini açıkladı.
 
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