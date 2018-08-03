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Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı
Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı

Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı

Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyenler bedelli askerlikten yararlanabilecek.

Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı

Bedelli askerlik düzenlemesinin yer aldığı "torba kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğan ve 15 bin Türk lirası ödeyen herkes, 21 gün temel askerlik eğitimi alarak yararlanabilecek.

Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen yükümlüler; 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlik yapmak isteyenlerin ödediği 1000 avroluk tutar 2 bin avroya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı. Buna göre, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip vatandaşlar en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla bedellil askerlik başvurusu yapabilecekler.

Kanun, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #bedelli askerlik
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