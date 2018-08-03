Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyenler bedelli askerlikten yararlanabilecek.

Bedelli askerlik düzenlemesinin yer aldığı "torba kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğan ve 15 bin Türk lirası ödeyen herkes, 21 gün temel askerlik eğitimi alarak yararlanabilecek.



Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen yükümlüler; 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.



Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlik yapmak isteyenlerin ödediği 1000 avroluk tutar 2 bin avroya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı. Buna göre, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip vatandaşlar en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla bedellil askerlik başvurusu yapabilecekler.



Kanun, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor.



ulusal.com.tr