Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seçimden sonra bakarız", Başbakan Binali Yıldırım'ın ise "bakış açımız müspet" dediği bedelli askerlik tartışmaları sürüyor

Konuyla ilgili Ulusal Kanal'a konuşan İstanbul Şehit Aileleri Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Dernek Başkanı Şencan Bayramoğlu, "Para o milli görevin yerini dolduramaz." dedi.



İstanbul Şehit Aileleri Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Dernek Başkanı Şencan Bayramoğlu Bedelli tartışmalarına işte böyle tepki gösterdi.



Bayramoğlu askerliğin kutsal bir görev olduğunu ve herkesin yapması gerektiğini vurguladı.



Bayramoğlu, 24 Haziran seçimleri öncesi tartışılmaya başlanan bedelli askerliğin sürekli gündeme taşındığını ifade etti, bundan derneğin de etkilendiğini söyledi.





ulusal.com.tr