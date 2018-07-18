AKP Grup Başkanvekili Muş, bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu "torba kanun" teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Basın kapısı önünde düzenlediği basın toplantısında bedelli askerlik düzenlemesini de içeren 18 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na verdiklerini açıkladı.



Mehmet Muş, kanun teklifinde bulunan bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin şunları söyledi:



"Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bu teklif içinde bedelli askerlik ile ilgili düzenleme bulunmaktadır. Teklifteki rakamları teyit etmek istiyorum. 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanabileceklerdir. 1993'lüler de dahil. Bedel 15 bin lira ve en genç yaş 25.



Engelli olup da askere elverişsiz olanlar da bu bedeli ödemek şartıyla, yararlanabileceklerdir. Sadece 28 gün temel askerlik eğitimine tabi olmayacaklardır.



Yurt dışında olanlar ise 2 bin Avroluk bedel söz konusu. Onlar uzaktan eğitimle temel askerlik eğitimini almış olacaklardır. 28 gün ile ilgili herhangi bir düzenleme olmayacaktır.



Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunu yerine getirecektir. Kamu ya da özel sektörde çalışanlar bu kanun kapsamında değerlendirilecek ve kendileri ücretsiz izinli sayılacaklardır. 1 Ocak 1994'lüler dahil değil. ‘2 Ocak' ta bir gün’ denilir, bunun sonu yok. Bir noktada kesmek durumundasınız. Teklif yürürlüğe girdiği günden itibaren 3 ay içinde başvurabilirler. Şu anda silahaltında olanlar tekliften yararlanamıyorlar."



'KATILIMIN GEÇMİŞ DÖNEMLERİN ÜSTÜNDE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'



Mehmet Muş, geçmiş dönemde yapılan bedelli askerlik düzenlemesinden daha fazla katılım olacağını öngördüklerini belirterek şöyle devam etti:



"Bundan önce yapılan düzenlenme 200 bin kişi müracaat etti. Daha fazla rakamın müracaat etmesini beklemekteyim. 1 milyon 324 bin civarında kişiyi ilgilendiren düzenlemedir. Katılımı hep beraber göreceğiz ama geçmiş dönemlerdeki katılımın daha üstünde olacağını düşünmekteyim. Elde edilecek gelir Hazine Bakanlığına aktarılacak. Savunma Sanayi, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçları konusunda değerlendirilebilir. Geliri Cumhurbaşkanı yetki vermek suretiyle ilgili alanlara aktarılması söz konusu olacaktır."

