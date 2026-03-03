Bedelli askerlik ücretinde yeni rakam belli oldu

Meclis’e sunulan yeni yasa teklifi, bedelli askerlik ücretinde dikkat çeken bir değişiklik içeriyor. Teklife göre hesaplamada esas alınan gösterge rakamı 240 binden 300 bine yükseltilecek. Bu düzenleme hayata geçerse bedelli askerlik bedeli yaklaşık 420 bin TL seviyesine çıkacak

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Bedelli askerlik ücretinde yeni rakam belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Meclis’e sunulan yeni yasa teklifi, bedelli askerlik ücretinde dikkat çeken bir değişiklik içeriyor. Teklife göre hesaplamada esas alınan gösterge rakamı 240 binden 300 bine yükseltilecek. Bu düzenleme hayata geçerse bedelli askerlik bedeli yaklaşık 420 bin TL seviyesine çıkacak.

 

GELİR SAVUNMA PROJELERİNE AKTARILACAK

Kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre, bedelli askerlikten sağlanacak ilave gelir doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yönlendirilecek. Bu fon, Türkiye’nin yerli ve milli savunma projelerinin finansmanında kullanılıyor.

Düzenlemenin gerekçesi olarak savunma yatırımlarına ek kaynak oluşturulması gösteriliyor.

KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifin önümüzdeki günlerde ilgili komisyonlarda görüşülmesi bekleniyor.

Komisyon aşamasının ardından Genel Kurul'a gelecek olan düzenleme, kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Uzmanlar, bedelli askerlik planı yapan yükümlülerin, artıştan etkilenmemek için düzenleme yasalaşmadan önceki süreci yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Tahran'da halk, ABD ve İsrail saldırılarına lanet okuduTahran'da halk, ABD ve İsrail saldırılarına lanet okuduDünya
Devrim Muhafızları: O kadar füze fırlatacağız ki ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacakDevrim Muhafızları: O kadar füze fırlatacağız ki ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacakDünya
"Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak""Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak"Dünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

bedelli askerlik bedelli askerlik ne kadar Bedelli Askerlik Ücretleri
Günün Manşetleri
Tahran'da halk, ABD ve İsrail saldırılarına lanet okudu
"O kadar füze fırlatacağız ki ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacak"
"Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak"
"İran'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunmasını destekliyoruz"
İran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Ayetullah Arafi ilk kez konuştu
İran, 48 saatte 12 günlük savaşın rekorunu kırdı
İran, ABD'nin aksine uzun bir savaşa hazırlanmış durumda
İsrail başbakanlık ofisine ağır bir darbe indirilmiştir
“Derhal uluslararası soruşturma başlatılmalı”
"Hamaney’in intikamı için yapıldı"
Çok Okunanlar
Yarın saat 10’da elektrikler kesilecek: Kesinti programı açıklandı Yarın saat 10’da elektrikler kesilecek: Kesinti programı açıklandı
Meteorolojiden kritik uyarı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor Meteorolojiden kritik uyarı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? 2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’ Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’