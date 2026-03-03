Bedelli askerlik ücretinde yeni rakam belli oldu

Meclis’e sunulan yeni yasa teklifi, bedelli askerlik ücretinde dikkat çeken bir değişiklik içeriyor. Teklife göre hesaplamada esas alınan gösterge rakamı 240 binden 300 bine yükseltilecek. Bu düzenleme hayata geçerse bedelli askerlik bedeli yaklaşık 420 bin TL seviyesine çıkacak.

GELİR SAVUNMA PROJELERİNE AKTARILACAK

Kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre, bedelli askerlikten sağlanacak ilave gelir doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yönlendirilecek. Bu fon, Türkiye’nin yerli ve milli savunma projelerinin finansmanında kullanılıyor.

Düzenlemenin gerekçesi olarak savunma yatırımlarına ek kaynak oluşturulması gösteriliyor.

KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifin önümüzdeki günlerde ilgili komisyonlarda görüşülmesi bekleniyor.

Komisyon aşamasının ardından Genel Kurul'a gelecek olan düzenleme, kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Uzmanlar, bedelli askerlik planı yapan yükümlülerin, artıştan etkilenmemek için düzenleme yasalaşmadan önceki süreci yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.