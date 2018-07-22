Tartışmalara neden olan bedelli askerlik teklifi yarın Meclis Bütçe Komisyonunda ele alınacak. Teklife göre, 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanlar bedelliden 15 bin lira ödeyerek yararlanabilecek. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde ise OHAL'in kalkmasının ardından terörle mücadeleye ilişkin hazırlanan yeni düzenlemeler için görüşülecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim'de tatile girmeden önce terörle mücadele ile bedelli askerlik teklifleri için yoğun mesai yapacak.



Milyonlarca kişinin merakla beklediği ve tartışmalara neden olan bedelli askerlik teklifi 23 Temmuz Pazartesi günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.



Saat 13'te toplanacak komisyonda bedelli askerlik teklifi Torba Kanun teklifi olarak görüşülecek. Torba Kanunun bir ve ikinci maddesi bedelli askerlik düzenlemelerini içeriyor.



Torba Kanunun yanı sıra Sağlık Bakanlığını da yakından ilgilendiren düzenlemeler var.



Sağlık çalışanları her bir yıl için 60 gün yıpranma hakkı kazanacak. Aynı zamanda Uzman doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı 2 bin lira, uzman olmayanların ise emekli maaşı bin 533 lira artacak.



18 maddeden oluşan Torba Kanun komisyondan geçmesi durumunda da Genel Kurul gündemine gelecek.



23 Temmuz Pazartesi günü Torba Kanun Teklifinin Bütçe Komisyonu'nda görüşüldüğü sırada Meclis Genel Kurulu'nda ise terörle mücadele için sunulan düzenlemeler ele alınacak.



18 Temmuz'da OHAL'in sona ermesinin ardından gündeme gelen teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti.



Kabul edilen teklifle, valilere geniş yetkiler tanınıyor. Buna göre valiler, kamu düzenini bozabileceği değerlendirilen kişilerin belirli yerlere 15 gün süreyle girişini sınırlayabilecek.



Teklifle gözaltı süreleri 48 saat olacak. Toplu hallerde suç işlendiği taktirde ise bu süre 4 günü geçemeyecek. Ancak delil ve belgelere göre gerek görülmesi durumunda bu süreler en fazla iki kez uzatılabilecek.



ulusal.com.tr

