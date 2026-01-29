Bedelli askerlik yerleri açıklandı! 2026 MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2026 yılı birinci dönem celp ve sevk takvimi kapsamında bedelli askerlik yerlerini açıkladı. Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 itibarıyla erişime açıldı.

Yedek subay, yedek astsubay adayları ile er statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Aynı zamanda askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara ulaşmak mümkün.

SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı Şubat, Mart ve Nisan dönemlerinde silah altına alınacak yükümlülerin askerlik yerleri belli oldu. Sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihi itibarıyla sistemlere yüklendi.

Yükümlüler, askerlik yerlerini:

e-Devlet kapısı

Askerlik şubeleri

MSB Mobil uygulaması

üzerinden sorgulayabiliyor.

CELP VE SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

MSB tarafından paylaşılan takvime göre sevk tarihleri şu şekilde:

1. grup: 5 Şubat 2026

2. grup: 5 Mart 2026

3. grup: 2 Nisan 2026

SEVK BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Sevk belgeleri e-Devlet üzerinden temin edilebiliyor.

1. grupta yer alan yükümlüler, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren belgelerine erişebilirken;

2 ve 3. grupta yer alanlar ise sevk tarihlerinden 10 gün önce belgelerini alabilecek.