Bedelli askerlik yerleri belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin merakla beklediği duyuruyu yaptı.
Yayınlanma:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Bakanlık, 2026 yılı içerisinde silah altına alınacak yükümlülerin gidecekleri birliklerin ve celp dönemlerinin belli olduğunu bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, sürecin tamamlandığı vurgulandı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir. Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz."