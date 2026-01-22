Bedelli askerlik yerleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin merakla beklediği duyuruyu yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bedelli askerlik yerleri belli oldu
Yayınlanma:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Bakanlık, 2026 yılı içerisinde silah altına alınacak yükümlülerin gidecekleri birliklerin ve celp dönemlerinin belli olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, sürecin tamamlandığı vurgulandı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir. Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz."

LPG, benzin, motorin... Bugün litresi kaç TL oldu? İşte 22 Ocak Perşembe güncel akaryakıt fiyatlarıLPG, benzin, motorin... Bugün litresi kaç TL oldu? İşte 22 Ocak Perşembe güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Türkiye artık transit göç rotası değil!"Bakan Yerlikaya duyurdu: "Türkiye artık transit göç rotası değil!"Gündem
bedelli askerlik
Günün Manşetleri
Nusaybin'deki bayrak saldırısının failleri belirlendi
Tüketici güven endeksinde ocak ayı rakamları belli oldu
Bedelli askerlik yerleri belli oldu
"Türkiye artık transit göç rotası değil!"
Gröndlandlılar Trump ile alay etti
Balıkesir'de 2 dakika arayla deprem!
Haldun Dormen hayatını kaybetti
DEAŞ soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı
Ankara-Trabzon arası 4,5 saate düşüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
LPG, benzin, motorin... Bugün litresi kaç TL oldu? LPG, benzin, motorin... Bugün litresi kaç TL oldu?
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?
Kuvvetli yağış, fırtına ve kar! İşte uyarılan iller... Kuvvetli yağış, fırtına ve kar! İşte uyarılan iller...
Altında "Grönland" etkisi! Altında "Grönland" etkisi!
Kastamonu’da tarihi konak çıkan yangında küle döndü Kastamonu’da tarihi konak çıkan yangında küle döndü