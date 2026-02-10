Bedelli askerlikte sistem değişiyor mu? Ak Partili vekil duyurdu

AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, yurt dışında yaşayan vatandaşların yararlanabildiği dövizle bedelli askerlik uygulamasında düzenleme planladıklarını açıkladı. Planlanan değişiklik hayata geçirilirse, mevcut ücretin düşürülmesive sistemin daha erişilebilir hâle gelmesi bekleniyor.

Üçüncü, düzenlemeye ilişkin Cumhuriyet gazetesine yaptığı değerlendirmede, Almanya’daki yeni çifte vatandaşlık yasası çerçevesinde yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi Türk pasaportu hakkına sahip olmasına rağmen, şu ana kadar sadece yaklaşık 30 bin kişinin başvuru yaptığı bilgisini paylaştı. Üçüncü, bu düşük ilginin ekonomik gerekçelerle ilişkili olduğunu ifade etti.

Mevcut uygulamada dövizle askerlik bedelinin 6 bin 400 Euro’yu aştığını hatırlatan Üçüncü, birçok vatandaşın bu tutarı karşılamakta zorlandığını söyledi ve bunun başvuru sayısını sınırlandırdığına dikkat çekti. Üçüncü’ye göre bazı kişiler, yüksek bedel nedeniyle askerlik yükümlülüğüyle karşılaşmamak için yalnızca yabancı ülke vatandaşlığıyla yoluna devam etmeyi tercih ediyor.

“ÜCRET DÜŞÜRÜLEBİLİR”

Üçüncü bedelin düşürülmesinin gündemlerinde olduğunu ancak bunun toplumsal bir tartışma yaratabileceğine işaret etti. Üçüncü, “Yurtiçindeki insanlara farklı bir bedel, yurtdışındaki insanlara farklı bir bedelin yeni tartışmalara sebebiyet vermemesi gerekiyor” dedi.

DÖVİZLE ASKERLİK NEDİR?

Dövizle askerlik, Türkiye’de zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek isteyen fakat yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik bir uygulama olarak biliniyor. Bu kapsamda belirlenen döviz tutarını ödeyen vatandaşlar, Türkiye’de askerlik hizmetini tamamlamış sayılıyor. 2026 ilk yarısı için bu bedel yaklaşık 6,5 bin Euro civarında hesaplanıyor.