Bedelli askerliğe ilişkin teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Teklifte yapılan değişiklik ile daha önce 28 gün olarak belirlenen temel eğitim süresi 21 güne indirildi.

Türkiye'nin gündemindeki bedelli askerlik konusu netleşti.



Bedelli askerlik AKP, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP'li temsilcilerin katıldığı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındı.



5 buçuk saat süren görüşmelerde daha önce 25 yaş, 15 bin lira ve 28 gün temel eğitim olarak belirlenen bedelli askerlikte yaş ve para konusunda tüm parti temsilcileri anlaştı.



Komisyonda CHP eğitim süresinin tamamen kaldırılması önerisi yaptı. HDP milletvekili Garo Paylan ise komisyonda zorunlu askerliğin kaldırılıp, vicdani ret hakkını da kapsayan sosyal hizmeti içeren alternatifli bir düzenleme istedi.



Görüşmeler sonrası yapılan oylamada CHP'nin teklifi AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. AKP İstanbul milletvekili Şirin Ünal'ın "temel eğitim süresi 21 gün olsun" önerisi kabul edildi.



Bedelli askerlik için başvuru yapacak adaylar 25 yaş sınırında olacak. Türkiye'deki adaylar 15 bin lira öderken, yurt dışında olanlar ise 2 bin euro bedel ödemesi yapacak.



Komisyondan geçen bedelli askerlik hafta içinde Meclis genel kurulunda görüşülüp, yapılacak oylama ile kabul veya reddediilecek.





