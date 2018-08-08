PTT ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolü imzalandı. İmzanın ardından PTT, Türkiye genelinde tahsilata başladığını açıkladı. Ödemeler sadece PTT değil, ilerleyen günlerde Ziraat ve Halkbank üzerinden de yapılabilecek.

PTT, bedelli askerlik ödemelerini almaya başladı.



Konuyla ilgili PTT A.Ş'den yapılan açıklamada Muhasebat Genel Müdürlüğü ile bedelli askerlik protokolünün imzalandığı belirtildi. İmza sonrası tahsilatın başladığı duyuruldu.



Bedelli askerlik yapacaklar, Türkiye genelindeki PTT şubelerine giderek e-tahsilat üzerinden ödeme yapabilecek.



Tek seferde 15 bin lira olan ödeme işlemleri 3 Kasım'da sona erecek.



Bedelli askerlik ödemeleri ayrıca ilerleyen günlerde Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de gerçekleştirilebilecek.



ulusal.com.tr