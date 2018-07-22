Bedelli askerlik için belirlenen 28 gün şartının kaldırılması tartışılıyor. CHP ve MHP'den bu yönde çağrılar gelirken, AKP ile Millî Savunma Bakanlığı yetkilileri arasında da konuya ilişkin toplantı yapıldığı belirtildi. Toplantıda Bakanlık yetkililerinin 28 günlük sürenin kaldırılmasına sıcak baktığı ifade edildi. Bu arada Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den "Fakirlerden az, zenginlerden ise daha yüksek bedel alınması" çağrısı geldi.

Bedelli askerlik için belirlenen 28 günlük askerlik süresi tartışılıyor. Savunma Bakanlığının sürenin kaldırılmasından yana olduğu iddia edildi.



Sürenin kalkmasına ilişkin ilk açıklama CHP Milletvekili Özkan Yalım'dan, ikinci açıklama ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti.



Süreye ilişkin 23 Temmuz'da Meclis'te yapılacak görüşmeler öncesi AKP ile Millî Savunma Bakanlığı arasında toplantı düzenlendiği belirtildi.



Sabah Gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığı yetkilileri, hem askeri hem bürokrasi açısından 28 günlük sürenin külfet olduğunu belirtti. Yetkililerin sürenin kaldırılmasına sıcak baktığına



Bedelli askerlikten 400 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Bunun da yaklaşık bir milyar liralık maliyeti olduğu kaydedildi. Ortaya çıkan tablonun 28 günlük askeri eğitim süresinin kaldırılması düşüncesi etkili olduğu savunuldu.



Toplantıda Bakanlık yetkililerinin sürenin kaldırılmaması durumunda ise silah tutmanın yanı sıra tarih gibi teorik bilgilerin de aktarılacağı vurgulandı.



Öte yandan bedelli için belirlenen 15 bin liralık ücret konusunda da tartışmalar var. AKP listelerinden milletvekili seçilen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, herkesin ekonomik durumuna göre fiyat belirlenmesi gerektiğini önerdi.



ulusal.com.tr