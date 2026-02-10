Behemoth konseri iptal mi oldu? Slaughter To Prevail neden yasaklandı?

İstanbul’da bu hafta sahne alması planlanan Polonyalı metal grubu Behemoth’un konseri, Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından “toplumsal değerlerle bağdaşmadığı” gerekçesiyle iptal edildi.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki etkinliğe bir gün kala alınan kararla grubun 11 Şubat’taki performansı iptal edilirken, aynı kapsamda Slaughter To Prevail’ın konseri de yapılmayacak.

BEHEMOTH VE SLAUGHTER TO PREVAIL KONSERLERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ

İki metal konseri, Beşiktaş Kaymakamlığı kararıyla iptal edildi. 10 Şubat’ta gerçekleşmesi planlanan Slaughter To Prevail ve 11 Şubat’taki Behemoth konserleri, toplumsal değerlerle bağdaşmadığı gerekçesiyle yasaklandı.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMASI

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, konserlerin “toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması” nedeniyle toplumun farklı kesimlerinden yoğun tepki aldığı belirtildi. Bu kararın, toplumsal hassasiyetlerin gözetilmesi amacıyla alındığı ifade edildi.

ZORLU PSM VE ZORLU CENTER’DA İKİ GÜNLÜK YASAK

Açıklamada ayrıca, Zorlu PSM ve Zorlu Center içinde 10 Şubat saat 00:01’den 11 Şubat saat 23:59’a kadar tüm konser, festival, toplu ve biletli etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Böylece iki günlük süre boyunca mekânlarda hiçbir büyük organizasyon gerçekleştirilemeyecek.