Bekçi cezaevi firarisini yakaladı!

Adana’da çeşitli suçlarda 18 kaydı bulunan cezaevi firarisi, bekçilerden kaçarken ayağından vurularak yakalandı.

Sude İnak Sude İnak
Bekçi cezaevi firarisini yakaladı!
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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 ayrı suç kaydı bulunan cezaevi firari Ferhat C.’nin bir kuaförde olduğu anonsu üzerine bölgeye yakın olan çarşı ve mahalle bekçileri intikal etti.

Uyarı atışlarına aldırış etmeden kaçtı

Bekçileri gören Ferhat C. kaçmaya başladı. Bekçiler havaya 3 el uyarı atışı yaptı. Ancak şüpheli, uyarıları dikkate almayarak kaçmaya devam etti.

Bekçiler ile firari arasında amansız bir takip başladı. Bir bekçi, şüphelinin kaçmasını engellemek için bacağından vurdu. Şüpheli, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan firarinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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