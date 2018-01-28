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Bekir Bozdağ: Bundan sonra Türkiye sadece sözlere bakmayacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak. İkisi birbirini tutuyorsa mesele yok. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti" dedi.

Bekir Bozdağ: Bundan sonra Türkiye sadece sözlere bakmayacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden, sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini yok eden ve askerimize, polisimize, güvenlik birimlerimize saldıran, bölgede PKK'nın devletleşmesine yol açan ve PKK'nın devletleştirilerek terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye Türkiye müsaade etmeyecektir. Bunun arkasında kim olursa olsun onlarla dişe diş mücadeleden de çekinmeyecektir" diye konuştu.

 

Etiketler; #bekir bozdağ #hükümet #abd #suriye #türkiye #terörle mücadele
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