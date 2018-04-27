Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bekir Bozdağ, "Ortada garip bir senaryonun döndüğünü hep beraber görüyoruz. Türk halkı bütün bu alavereleri dalavereleri seyrediyor. Vakti gelince de alaverecilere dalaverecilere sandıkta dalacak." dedi.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bekir Bozdağ, "CHP'nin içinde bulunduğu durum gerçekten acınacak bir durum. CHP'yi Kılıçdaroğlu ve ekibi acınacak hale getirdi. CHP ne yapacağını bilmiyor. Kendi içinden bir ismi belirleyip çıkaramıyor. Siz Türkiye'yi yönetmeye ehil değil misiniz?" dedi.



"CHP KADROLARININ İÇİNDE ERDOĞAN AYARINDA BİR İSİM YOK"



Abdullah Gül'ün yarın aday olacağı iddialarına yanıt vereceği hatırlatılan Bozdağ, "Belli ki CHP kadrolarının içinde 'Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ayarında bir isim yok. Kılıçdaroğlu 'Ben çıkarsan halk Tayyip Bey ile beni mıkayese ettiğinde bizim çapımıza bakıp hayıor diyecek' diye çekiniyor. Çekinmiyorsa çıkıp 'Ben adayım' demesi lazım. Siyasette meydan seçim meydanıdır. Sandıkta boy ölçüşülür" diye konuştu.



"CHP'NİN ADAYINI KILIÇDAROĞLU DA BİLMİYOR"



Sözlerini sürdüren Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun kafasında birkaç isim var diye düşünüyordum. Ama geldiğimiz noktada CHP'nin adayı kim Kılıçdaroğlu da bilmiyor. Bell ki bir kurye bekliyor. O kuryenin içinde bir aday ismi varsa bakıp karar verecektir. AK Parti'nin lideri, Türkiye'nin cumhurbaşkanı'nın siyasette değiştirici ve dönüştürücü gücü var. Türkiye'nin siyasetini de değiştirdi, dönüştürdü. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde CHP de en büyük değişimi, dönüşümü yaşadı. Bir dönem CHP 28 Şubat darbesinin motor gücüydü. Erbakan hocamız imzayı atarken boncuk boncuk terlerken onu zorlayanlarla beraberdi. Erbakan Hocamızın sahip olduğu değerlere harp açmışlardı. Bugün Kılıçdaroğlu ve ekibi merhum Erbakan Hocamız ve ekibine dua eder hale gelmişlerdir. Onlarla ortak hareket eder noktaya gelmişlerdir. Bu bizim siyasetimizin büyük başarısıdır. Eşi başörtülü birici cumhurbaşkanı olmasın diye yeri göğü inleten CHP, Meclisi cumhurbaşkanı seçiminde kilitleyen, kararı AYM'ye taşıyan 367 utanç kararını çıkarmasına vesile olan, 27 Nisan bildirisinin yayımlanmasına vesile olan CHP şimdi muhafazakar birini kendileri için kurtuluş görür hale gelmiştir." dedi.



"CHP'Yİ KURANLAR, CHP'NİN DÜŞTÜĞÜ HALİ GÖRSEYDİ BİR ÇİFT SÖZÜ OLURDU"



CHP'nin Erdoğan düşmanlığı yaptığını belirten Bozdağ, "CHP değişime devam edecektir. Ama CHP'yi kuranlar CHP'nin bu hale düştüğünü görseydi bir çift sözü olurdu. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız CHP'yi daha da dönüştürecektir. CHP'nin Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı aklını başından almış durumda. Türkyie ve dünya gerçeklerini gözleriyle göremiyorlar." diye konuştu.