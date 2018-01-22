Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Bozdağ, "Türkiye'nin bu konuda Rusya'ya veya başka bir ülkeye verdiği herhangi bir garanti yoktur." dedi

Bozdağ, ülkenin sınır güvenliğini sağlamak, Afrin bölgesindeki terör örgütlerini ve teröristleri temizlemek, etkisiz hale getirmek, bölgede yaşayan Kürtler, Araplar ve Türkmenleri terör örgütlerinin baskı, tehdit ve zulümlerinden kurtarmak maksadıyla geçen cumartesi günü saat 17.00 itibarıyla Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığını anımsattı.



"Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam etmektedir"

"Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte de harekat başarıyla devam edecek. Plandaki hedefler bir bir gerçekleştirilecektir. Harekat gelinen noktada, Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekatı meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Uluslararası toplum, harekat öncesinde harekatın hukuki zemini ve gerekçeleriyle, hedefleri hakkında bilgilendirilmiştir. Her devletin halkını ve sınırlarını koruması doğal ve meşru hakkıdır. Türkiye de bu hakkını kullanmıştır. Bu harekatta tek hedef PKK, KCK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleridir. Hedef, terör örgütlerinin, teröristlerin barınak, sığınak, araç, gereç, silahları, lojistik noktaları, üsleridir. Bunun dışında bir hedef bulunmuyor. Bunun dışında bir hedef bulunmamaktadır. Harekat sırasında ve süresinde sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat ve itina gösterilmektedir. Harekat sırasında ve süresinde sivillerin zarar görmemesi için her türlü planlama yapılmış tedbir alınmıştır. TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi sivillere en ufak bir zarar gelmemesi için dikkat ve hassasiyetin azamisini gösterecek, harekatı itina ve titizlikle harekatı sürdürecektir."



"Kara propaganda ürünü"

Bozdağ, "TSK sivilleri vurdu veya vuruyor" şeklindeki haberlerin kara propaganda ürünü ve algı maksatlı oluşturulduğunu belirtti.

Söz konusu haberleri terör örgütleri ve terör örgütlerinin destekçilerinin oluşturduğuna ve yaydığına dikkati çeken Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı kesinlikle bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı bir harekat değildir. Bu harekat, bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimiz dahil Arapları ve Türkmenleri, DEAŞ, PKK, PYD, YPG, KCK terör örgütlerinin baskısı ve zulmünden kurtarma harekatıdır. Bu harekat dostlarımız, mazlum ve mağdurlar için zeytin dalı bir harekattır. Türkiye mazlum ve mağdur Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerinin dün olduğu gibi bugün de yanındadır, yanında olmaya devam edecektir." dedi.



"Türkiye'nin verdiği herhangi bir garanti yok"

"Türkiye'nin Rusya'ya garanti verdiği ve operasyonun Afrin sınırının ötesine geçmeyeceği" şeklindeki iddiaya ilişkin Bozdağ, "Türkiye'nin bu konuda Rusya'ya veya başka bir ülkeye verdiği herhangi bir garanti yoktur. Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi Afrin bölgesini terör örgütlerinden, teröristlerden temizlemek ve güvenli bir bölge haline getirmektir." bilgisini paylaştı.

Harekatın hedefinin Afrin bölgesi olduğunun altını çizen Bozdağ, bunun için ayrıca bir söz vermeye, bir pazarlık yapmaya gerek olmadığını vurguladı.



HDP'lilerin "sokağa çıkma" çağrısı

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından HDP'li milletvekillerinin attığı tweetlerle sokağa çıkma çağrısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bozdağ, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde, herhangi bir suç oluşturan bir eylem ve söylem olduğunda hangi unsur takip edilirse bu konuda da suç oluşturan eylem ve söylem içine girenler bakımından da aynı usul işleyecektir. Bunun için ayrıca ve özellikle bir talimata gerek yoktur." dedi.



"Tavsiyem Türkiye'yi örnek edinmeleridir"

Terör örgütünün "TSK'nin sivillere karşı harekat yaptığı" iddialarına, bazı çevrelerin de Türkiye'yi suçlamak için bu tür haberlere yer verdiğine dikkati çeken Bozdağ, şunları söyledi:

"Sivillerin hukukunu koruma, onlara sahip çıkma ve onlara yardım etme konusunda Türkiye, kendisine dönük kaygı belirten bütün ülkelere örneklik teşkil edecek uygulamaların ve güzel örneklerin sahibi olmuştur. Onlara tavsiyem kaygı belirtmek yerine, Türkiye'nin sivillere sahip çıkma konusunda ortaya koyduğu bu örnekliği, kendilerine örnek edinmeleridir."

"ABD ile iş birliğinin yolu verilen silahları toplamaktır"



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine, Bozdağ, PYD, YPG, PKK ve bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerine verilen silahların geri toplanacağının defalarca yetkililerce ifade edildiğini dile getirdi.

Bozdağ, şöyle konuştu:



"İş birliğinin yolu belli, silahları vermeyi durdurmak. Bundan önce verilen silahları toplamaktır. Bizim dost ve müttefik olarak gördüğümüz model, stratejik ortak, müttefik ortak hangi tanımlamayla yaparsak yapalım bir ülkenin diğer ülkeden beklediği en meşru şeylerdir. Bir işbirliği istiyorlarsa, biz bu iş birliğine hazırız. İlk adım olarak da terör örgütlerine silah yardımını durdurmaları ve dağıtılmış verilmiş silahları toplamaları olarak atabilirler."



"Planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlandı"

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü gününde son durumun ne olduğunun sorulması üzerine, harekatın planlandığı gibi devam ettiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karadan da harekat bölgesine girdiğini ve belli bir mesafe aldığını bildirdi.

Alınan mesafeyi açıklamanın teröristlere adres ve yer göstermek olabileceğine dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"İlk üç günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlanmış durumdadır. Harekat süresince Silahlı Kuvvetlerimiz mensuplarından şehit olan yoktur. Allah'a şükür inşallah bundan sonra da burnu kanayan bir askerimiz olmaz. Yaralı askerimiz de şu ana kadar bize gelen bilgiler içerisinde yoktur. Ancak terör örgütlerinin Türkiye'ye attığı roketler nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde yaralanan vatandaşlarımız var. Hayatını kaybedenler var. Ben hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum."



"Türkiye'ye kimse süre ve sınır tayin etmesin"

Rakka'daki DEAŞ'lı teröristlerin bölgeden ayrılmasının ABD'nin bilgisi ve onayı dışında olmasının mümkün olmadığının altını çizen Bozdağ, şunları söyledi:



"Çünkü PYD, YPG onlara onaylatmadığı bir işi orada yapamaz. Elbette onların da onayı var. DEAŞ teröristlerini yok etmek, etkisiz hale getirmek isteyenlerin o zaman bu teröristlere ne yapması lazımdı? Orada etkisiz hale getirmesi lazımdı ya da onları teslim alması gerekirdi. Onların hem bölgeye hem başka ülkelere hem başka insanlara zarar vermemesi için gerekenleri yapmaları lazımdı ama yapılmadı. Şimdi nereye gitti bu teröristler. Nerede, hangi insanların canını yakmak için hangi tür faaliyetler içindeler elbette bunu sorgulamamız gerekiyor."



Bu teröristlerin bir kısmının Afrin bölgesine intikal ettiğine dikkati çeken Bozdağ, bazılarının da DEAŞ'ın simge kıyafetlerini çıkartıp PYD ve YPG saflarına katıldığına ilişkin haberlerin geldiğini söyledi.



Bir başka kısmının ise Akdeniz üzerinden Batı'ya geçme gayretleri ve sızma çabası içerisinde olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Bugün de haberlerde yansıdı ki bu doğru bir tespittir. PYD/YPG terör örgütleri Afrin'de ellerinde olan DEAŞ'lı teröristleri Türkiye'ye karşı savaşmak şartıyla serbest bırakmışlardır. Bu da bizim söylediğimizin çok net bir ispatıdır. Doğruluğunu göstermektedir. O nedenle bizim bu mücadelemiz sadece PKK, KCK, YPG terör örgütlerine karşı değil aynı zamanda onlarla birlikte DEAŞ terör örgütü ve teröristlerine karşı da bir mücadeledir." dedi.



"Son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürecek"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ın Zeytin Dalı Harekatı'nın süresinin sınırlı olması gerektiği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise Bozdağ, şöyle konuştu:

"Harekatın masa üzerinde planlanması ayrı şeydir, arazide bunun icrası ve planlandığı gibi netice vermesi ayrı bir şeydir. Harekatın ne kadar süreceğini biz Türkiye olarak defalarca açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız açıkladı, bizler açıkladık. Bu harekat terör örgütleri ve bu terör örgütlerine mensup teröristlerin tamamı bölgeden temizleninceye kadar devam edecektir. Bu ne kadar sürer, son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürecektir. Bu kaç gün olur onu bilemeyiz, kestiremeyiz. Bunu mümkün olan en kısa sürede başarmayı ve bölgeyi terör örgütlerinden teröristlerden arındırılmış, huzur, barış ve güven içerisinde insanların yaşadığı güvenli bir bölge haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunun zamanını elbette şartlar belirleyecektir.



Türkiye'ye kimsenin bu konuda sınır ve süre tayin etmeye hakkı yoktur. Türkiye sınırını da süresini de kendisi belirleyecek ve bu konuda göbeğini kendi kesecektir. Kimsenin bize bu noktada süre ve sınır tayin etmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Terör örgütlerini bitene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar Zeytin Dalı Harekatı sürecektir. Bu ne kadar olur onu zaman gösterecektir."