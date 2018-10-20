MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamarının ardından Bekir Bozdağ'dan yanıt geldi

Danıştay'ın Andımız kararı sonrası yaptığı açıklamayla eleştirilerin hedefi olan Bekir Bozdağ sosyal medyadan açıklama yaptı.



Bozdağ, "Bir hukuk tartışmasından ayrımcılık ve bölücülük çıkaranlar, bu tutumlarıyla sadece ayrımcılık ve bölücülük yapanları memnun ederler." dedi.



Bozdağ'ın açıklaması şöyle;

1) Hayatım boyunca nice hakaretlere, nice iftiralara, nice haksız ve temelsiz suçlamalara ve nice tehditlere muhatap oldum. Ama hiç bir zaman inancımdan ve davamdan taviz vermedim.Bundan sonra da inancımdan ve davamdan taviz vermeden yoluma devam edeceğim.

2) Bir hukuk tartışmasından ayrımcılık ve bölücülük çıkaranlar, bu tutumlarıyla sadece ayrımcılık ve bölücülük yapanları memnun ederler.

3) Aleni tehditlere de tahtında tehdit gizli uyarılara da cevabım şudur: Bu dünyada muhafızımın daima Rabbim olduğuna inandım. Muhafızının Allah olduğuna inananların kimseden korkusu olmadığı gibi benim de kimseden korkum yoktur. Vekil ve muhafız olarak Allah yeter...



Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Bekir Bozdağ Danıştay kararına çok bozulmuş, anayasa ve yasanın alenen çiğnendiğini söylemiş. İşine geldi mi yargıya saygıyı bekleyen, işine gelmedi mi yasa çiğnendi diyen Sayın Bozdağ ve onun gibi düşünenlerin hala çözülme süreci üslubuna müracaatları talihsizliktir." dedi.



Bahçeli, "Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve meşrebine müzahir değerlendirmesini yapsın. Türk milleti kendisini en güzel ve yüksek mevkilere taşımıştır. Ama kendisi Türk milletini düşürmeyi aklından geçirmesin." diye yazmıştı.



Bahçeli, "Andımızı fıtrat ve köküne uygun okumak isteyen varsa kendi bilir. Ancak Türk milletinin Andına kimse karışmasın, hiç kimse ortalığı karıştırmasın. PKK’lıyım, bölücüyüm, Kürdistan için çalışırım diyen varsa cezası bellidir, sonuçlarına katlanacaktır. Uyarıyorum, Sayın Bozdağ buna çok dikkat etsin. 81 ilde basın açıklaması yapan malum bir sendikanın başkanı da durum muhasebesi ve özeleştiriyi yapacak milliliği göstersin." demişti.





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