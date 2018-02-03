Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, erken seçim ve seçim barajına dair açıklamalar yaptı. "Bizim siyasi geleneğimizde erken seçim yok" diyen Bozdağ, "Yüzde 10 barajıyla ilgili şu anda bir değişiklik talebi yok kimseden" ifadelerini kullandı

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş'a konuştu.



Bozdağ, erken seçim ve barajın düşürülüp düşürülmeyeceği konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



"Bizim siyasi geleneğimizde erken seçim yok" diyen Bozdağ, 'Baraj yüzde 10’da kalacak mı?' sorusuna yanıt olarak da şu anda kimseden yüzde 10 barajıyla ilgili değişiklik talebinin olmadığını söyledi.



Bekir Bozdağ'ın cevapları şu şekilde:



- Erken seçim olacak mı?



Erken seçim tartışmalarını yapanlar temennilerini ortaya koyuyorlar. Bizim siyasi geleneğimizde erken seçim yok. AK Parti’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar yapılan bütün seçimler, 22 Temmuz 2007 seçimleri hariç hep zamanında yapılmıştır. Ben 2007 seçimlerini de vaktinde seçim sayıyorum. Ayrıca 2019 seçimlerinin ne zaman yapılacağı konusuna halkımız 16 Nisan referandumunda karar vermiştir. Erken seçim yok, vaktinde seçim var.



- Baraj yüzde 10’da kalacak mı?



Yüzde 10 barajıyla ilgili şu anda bir değişiklik talebi yok kimseden. CHP’nin ayrı görüşü olabilir ama bizim hükümetimizde, partimizde bu yönde bir irade yok. Milli Mutabakat Komisyonu’nun yaptığı çalışmalar var. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız ve Sayın Bahçeli henüz bu çalışmalar üzerinde bir araya gelip konuşmadılar. Bundan sonra bunun kararı verilecek ve arkasından da düzenleme Meclise gelecek.



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