Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 20.30'da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Bozdağ "19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması benimsenmiştir" dedi. Bozdağ Isparta'da meydana gelen uçak kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır." dedi. Bozdağ, "Türkiye'nin kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur." dedi. Bekir Bozdağ "Afrin operasyonu ne zaman başlayacak" sorusunu da yanıtladı. Bozdağ, "Dediklerimiz yapılmadığı takdirde, kararlı bir şekilde adımlarımızı , kimseye sormadan atacağız" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 20.30'da başayan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.



OHAL'in uzatılması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bakanlar Kurulumuz, Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararı doğrultusunda olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılması hususunu değerlendirmiştir ve sonuç itibarıyla 19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasını benimsemiş. Bu konuda hazırlanan tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığına gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun yapacağı görüşmeler neticesi, vereceği kabul kararı üzerine olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır." dedi.



Afrin operasyonu

Türkiye sınır güvenliği bakımından tarihinin en önemli döneminden geçiyor.

Sınırımızda terörist ordu kurma çabaları açık olarak görülüyor.

Sınır güvenliği adı altında terörist bir ordunun oluşturulması Türkiye'nin milli güvenliği bakımından tartışmasız açık bir tehdittir.



Türkiye'nin bekası için büyük riskler alınacaktır. Türkiye bu noktada, artık sabrının son noktasına gelmiştir. Kimse Türkiye'nin daha fazla sabır göstermesini beklememelidir. Atılması gereken adımlar neyse Türkiye bunları atmakta kararlıdır.

Türkiye, Türk milletinin ve Türkiye Devleti'nin bekası için atması gereken adımları atmak için kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur.



​ABD yönetiminin Suriye'deki gelişmelerle ilgili bize söyledikleriyle arazide yaptıkları arasında çok büyük bir çelişki olduğunu ifade etmek isteriz. Tekrar çağrıda bulunuyoruz, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye verilen silahların toplanması, onların elinden alınması önemli. PYD/YPG'ye ABD'nin verdiği desteği derhal sonlandırması son derece önemlidir. Bölgede terör koridoru oluşturma çabalarından vazgeçilmesi ve terörist bir ordu oluşturulması gayretlerine destek verilmemesi gerekir.



Isparta'daki uçak kazası

Bozdağ, Isparta'da 3 askerimizin şehit olduğu uçak kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır." dedi.





CHP İl Başkanı seçilen Kaftancıoğlu ile ilgili açıklama

CHP’nin, İstanbul il başkanlığına devletine katil diyen, milli ve manevi değerlerle kavgalı olan, terör örgütlerine müzahir, marjinal zihniyetli birisini seçmiş olması anlaşılır gibi değil.

CHP gibi Türkiye'nin en köklü patisi devletine "Seri katil" diyen bir sokak eylemcisi birisini İstanbul İl Başkanı yapamaz.



"Taşeron işçi" açıklaması

Kadro verildikçe taşeron çalışan işçiler kadrolara geçirilecek.



Uyum yasaları

Öncelik ve sonralık sırasına baktığımızda da seçim nedeniyle seçim yasaları ve siyasi partiler yasalarının Anayasa'dan kaynaklı zorunluluk nedeniyle bir önceliği var. O nedenle Mahalli Seçimler ve diğer Seçim Kanunları, Siyasi Partiler Kanunu gibi kanunlardaki değişikliklerin, Mart'tan önce Parlamento'dan geçmesi gerekiyor."



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