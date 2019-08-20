Marmara Bölgesinde olması beklenilen depremle ilgili art arda uyarılar yapılıyor. İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre depremin büyüklüğü, ne kadar süreceği ve hangi yıllar arasında olacağı konusunda çarpıcı ifadeler kullanıldı. En az 7.5 büyüklüğünde olacağını ifade eden Prof. Dr. Yaltırak, depremin 2.6 dakika süreceğini belirtti

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Profesörü Cenk Yaltırak, beklenen Marmara Depremi hakkında dikkat çekici ifadelerde bulunurken bazı bölgelerde asla oturulmaması gerektiğini söyledi. 2000 yılından bu yana tarihsel depremler ve fay modelleme araştırmaları yürüten Jeoloji Profesörü Cenk Yaltırak, beklenen Marmara depremi hakkında önemli veriler paylaştı.



"Zararın büyük olacağını yüzde yüz biliyoruz"



Beklenen depremin Osmangazi Köprüsü'nün olduğu bölgeden başlayıp hızla batıya doğru ilerleyeceğini söyleyen Yaltırak, ''Verilere göre minimum 7.5 büyüklüğünde olacak. Depremin zararının 17 Ağustos depreminden 2 kat büyük olacağını artık yüzde yüz biliyoruz, bizim derdimiz artık bilmek değil nereyi nasıl etkileyeceği'' dedi.



18 binden fazla canın gittiği 17 Ağustos depreminin 20. yılında alınmazı gereken önlemlerin alınmadığı tartışılırken olası Marmara depremi senaryoları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Jeoloji profesörü Cenk Yaltırak, “Verilere göre olası Marmara depreminin büyüklüğü minimum 7.5 olacak. Depremin zararının 17 Ağustos depreminden 2 kat büyük olacağını yüzde yüz biliyoruz, bizim derdimiz artık bilmek değil nereyi nasıl etkileyeceği” dedi. Berklenen Marmara depremin Osmangazi Köprüsü’nün olduğu bölgeden başlayıp hızla batıya doğru ilerleyeceğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji bölümü öğretim üyesi Profesör Yaltırak, 2000 yılından bu yana tarihsel depremler ve fay modelleme araştırmaları yürütüyor. Marmara’nın bin 500 yıllık deprem tarihini ortaya çıkaran Cenk Yaltırak, bölgeleri ve fayları tarihsel verilerle araştırıyor.



Karar’ın haberine göre; araştırmaları sonucunda Prof. Yaltırak’ın yaptığı tespitler şöyle:



"Bin 500 yıl içinde 253 deprem meydana geldi. Birden fazla yeri yıkmış 38 büyük deprem var. Son yüzyıl içerisinde bunlara örnek Marmara adası depremi, Çınarcık depremi, İzmit depremi... Bu depremlerde ne kadar alan yıkıldığını, fayın büyüklüğünü, ne kadar alanı etkilediğini biliyoruz. Marmara’da bir depremin birden fazla yeri yıkabilmesi için büyüklüğünün 7’yi aşması gerekiyor. Elimizdeki veri setinde 38 tane 7’nin üzerinde deprem olduğu ortada. Burada dikkat çekici olan, yıkım alanlarında 557, 989, 1509... İzmit’ten başlayıp Tekirdağ ve Bursa’ya kadar yıkım raporları gelen deprem serisi bu üç depremdir. Bu yıkım alanlarını bildiğimiz için, çalışmalarımızda biraz daha ilerleyerek tüm yıkım verisine ulaştık. Biz tarihsel depremleri, hasar alanını ve fay boyutunu yazdığımızda depremin hangi büyüklükte olabileceğini gösteren bir kodla, elimizdeki deprem verileri ile yıkım raporlarına bakarak bulduğumuz deprem verilerinin aynı olduğunu yüzde yüz tespit ettik."



Marmara’da olası bir depremin en az 7,5 büyüklüğünde olacağını söyleyen Yaltırak, "Bu raporların sonuçlarına göre biliyoruz ki fayın kırılması için 7.5 ten büyük deprem olması lazım ve elimizdeki verilere göre öyle de olacak” tespitini yaparak devam etti: “Bu çalışma bize gösterdi ki; atım yoksuluğundan dolayı az miktarda bir atım birikse bile, fayın kendisi çok derine uzandığı için büyük depremler oluyor ve süre uzuyor. Marmara’da 20 yılda 6 deprem olmuş ve 7. deprem olmaya başlıyor. Elimizdeki verilere göre biz bu depremin 2019 ile 2026 arasında olacağını ve 2.5 dakika kadar uzayabileceğini görüyoruz." dedi



Yaltırak, depremin İstanbul depremi değil Marmara depremi olacağını bildirerek, "Ülkemizde herkesin önlem alması lazım, bazı evlerinin değiştirilmesi gerekirken bazı bölgelerde hiç oturulmaması lazım" uyarılarda da bulundu.



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